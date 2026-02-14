Alla Berlinale arriva il coraggio di Shahrbanoo Sadat la regista afghana che sfida il regime dei talebani con una commedia romantica nata nell' ombra

Shahrbanoo Sadat ha portato alla Berlinale il suo film, una commedia romantica realizzata clandestinamente in Afghanistan, per denunciare le restrizioni imposte dal regime dei talebani. La regista afghana ha deciso di sfidare il controllo culturale del suo Paese, creando un’opera che mescola umorismo e politica. La pellicola, intitolata No Good Men, ha debuttato fuori concorso durante il Gala Special del festival a Berlino.

( a skanews) — La commedia romantico-politica afghana No Good Men ha aperto la 76ª Berlinale, presentata fuori concorso al Gala Special del festival a Berlino. Ambientata sullo sfondo della presa di potere dei talebani, la storia racconta di Naru, l'unica cameraman donna in una tv di Kabul, interpretata dalla stessa regista afgana Shahrbanoo Sadat. Donne in Afghanistan, i ritratti di Laura Salvinelli. guarda le foto «Per me è un grande onore, non solo personale ma per tutto il giovane cinema afgano — ha commentato la regista a Afp — stiamo cercando di capire cosa significa raccontare una storia afghana.