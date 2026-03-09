Kromlech Recensione | un RPG oscuro che riporta in vita lo spirito dei classici

Kromlech è un gioco di ruolo che si distingue nel panorama attuale per il suo approccio oscuro e incentrato su elementi tradizionali. La produzione si presenta come un’esperienza che richiama gli spiriti dei classici, offrendo un’immersione più profonda e meno spettacolare rispetto ad altri titoli. Il gioco si concentra su ambientazioni cupe e narrazioni intense, puntando a coinvolgere i giocatori in modo diretto e senza fronzoli.

Nel panorama attuale dei giochi di ruolo, spesso dominato da produzioni spettacolari e fortemente guidate, Kromlech sceglie una strada completamente diversa. Questo action-adventure RPG con elementi roguelite si ispira apertamente ai grandi giochi di ruolo immersivi dei primi anni 2000, recuperandone la filosofia: libertà totale, sistemi profondi e un mondo che reagisce alle azioni del giocatore. Il risultato è un'esperienza che sembra appartenere a un'altra epoca videoludica, ma che riesce comunque a integrarsi con alcune soluzioni moderne pensate per rendere il viaggio più fluido. L'avventura ruota attorno alla figura di Cronach, un guerriero solitario che inizialmente si muove nel mondo con obiettivi piuttosto semplici: ottenere ricchezza, fama e nuove opportunità.