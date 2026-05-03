I dati ufficiali mostrano che durante i periodi in cui il governo è guidato da un esecutivo di centrodestra, si registra una diminuzione significativa degli sbarchi e delle vittime in mare. Le statistiche indicano un calo consistente sia negli arrivi via mare che nel numero di persone che perdono la vita durante le traversate. Questi numeri vengono diffusi dal Ministero dell’Interno e vengono confrontati con i dati relativi ad altri periodi di diversa gestione politica.

I numeri sono lo specchio dei fatti e i numeri dimostrano che le ricette del governo Meloni, con Matteo Piantedosi ministro dell’Interno, funzionano: diminuzione degli sbarchi, gestione virtuosa dei rimpatri e riduzione delle tragedie in mare. Per questo mi sorprende che quando le cose funzionano non le sanno comunicare; ci torneremo. Puntelliamo i numeri e guardiamoli in grafica: il colpo d’occhio dice già tutto. Nel 2023 ne arrivano 157.651: sarà il numero più alto sotto questo esecutivo, che arriva sul trend crescente dei governi Conte 2 e Draghi. Il governo 5 stelle-Pd e sinistra varia - fatto salvo ovviamente il periodo del Covid quando tutto il mondo era bloccato - registra 34.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lo dicono i numeri: fermare gli sbarchi paga

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