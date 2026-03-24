La consapevolezza di aver gettato via, sabato in casa della Pianese, due punti e una vittoria meritata, si irrobustisce con l’interpretazione dei dati del 2-2 col quale si è chiuso l’incontro. Perché ancora una volta il Pontedera si è dimostrato migliore degli avversari, senza però riuscire a raccogliere quanto meritato. Partiamo dai dati offensivi che stavolta hanno messo in luce una maggiore precisione rispetto alle recenti gare. E questo, probabilmente, ha evitato almeno la sconfitta. Nonostante un primo tempo volutamente più di attesa, la squadra di Braglia ha infatti calciato verso la porta locale 16 volte contro le 14 dei senesi, centrando lo specchio in 6 occasioni (37%) contro le 3 della Pianese (21%). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vittoria buttata via, c’è la conferma. Anche i numeri del match lo dicono

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