Livorno rogo sul terrazzo al quarto piano | l’autoscala ferma il fuoco

A Livorno, un incendio si è sviluppato sul terrazzo al quarto piano di un edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala e sono riusciti a fermare le fiamme prima che si propagassero all’interno dell’appartamento. La porta d’ingresso era chiusa, ma i soccorritori sono entrati attraverso una finestra per accedere alla zona interessata. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i vigili a entrare se la porta era chiusa?. Cosa ha impedito alle fiamme di distruggere l'intero appartamento?. Perché l'intervento dall'esterno è stato l'unica soluzione possibile?. Quali rischi nascondono gli arredi dei balconi per la sicurezza condominiale?.? In Breve Incendio scoppiato sabato 2 maggio intorno alle ore 20:45 nella zona Ospedale.. Soccorritori hanno usato autoscala e autopompa serbatoio per accedere al quarto piano.. Nessuna evacuazione necessaria per fumo limitato all'area esterna dell'abitazione.. Verifiche post-incendio con il proprietario confermano assenza di feriti nell'edificio.. I vigili del fuoco sono intervenuti sabato 2 maggio intorno alle 20:45 per un incendio scoppiato nel terrazzo di un appartamento al quarto piano nella zona Ospedale di Livorno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Livorno, rogo sul terrazzo al quarto piano: l’autoscala ferma il fuoco Notizie correlate I vigili del fuoco passano dal terrazzo per domare il rogo in un condominioFIRENZE – Paura nella tarda mattinata nel capoluogo toscano a causa di un rogo scoppiato all’interno di un edificio residenziale. Civitavecchia, rogo sul lungomare: l’autoscala salva il palazzo? Cosa sapere Incendio in un appartamento sul lungomare Thaon de Revel a Civitavecchia alle ore 17. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Via Tripoli, cittadino prende l’estintore e doma l’incendio sul terrazzo; Nella notte a fuoco tre auto. Fiamme sul terrazzo: intervento rapido dei vigili del fuoco, evitato il peggioUn incendio è divampato nella serata di sabato 2 maggio in un appartamento al quarto piano nella zona Ospedale a Livorno, mobilitando i vigili del fuoco del comando provinciale. L’allarme è scattato i ... livornopress.it Fiamme in un appartamento al quarto pianoLIVORNO: Il rogo si è sviluppato sul terrazzo di un'abitazione, interessando alcuni mobili: fortunatamente non è stata necessaria alcuna evacuazione ... toscanamedianews.it Lungomare e centro chiusi per StraOlbia e Olbia21: un centinaio di passeggeri perde la nave per Livorno Le chiusure delle strade non hanno consentito di raggiungere il porto Isola Bianca in tempo - facebook.com facebook A Livorno vandalizzato il “Queer Wall”: una vernice bianca copre il murale sui diritti lgbtqia+ x.com