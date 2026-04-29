Civitavecchia rogo sul lungomare | l’autoscala salva il palazzo

Oggi pomeriggio a Civitavecchia si è sviluppato un incendio in un appartamento situato sul lungomare Thaon de Revel alle 17. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autoscala, che ha permesso di evitare che le fiamme si estendessero alle abitazioni vicine. Non sono stati registrati feriti o altre conseguenze gravi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

? Cosa sapere Incendio in un appartamento sul lungomare Thaon de Revel a Civitavecchia alle ore 17.. L'intervento dell'autoscala AS17 dei Vigili del Fuoco ha impedito la propagazione alle altre abitazioni.. Alle ore 17 di oggi, un incendio ha investito un appartamento sul lungomare Thaon de Revel a Civitavecchia, scatenando una colonna di fumo densa e visibile da ogni angolo della città. Il rogo si è concentrato in un’abitazione situata nella zona del Pirgo, costringendo le autorità a un intervento immediato per evitare che il fuoco potesse divorare l’intero edificio. La segnalazione ha attivato tempestivamente i soccorsi, portando sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco con l’impiego dell’equipaggio della 17A.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civitavecchia, rogo sul lungomare: l’autoscala salva il palazzo Notizie correlate Villabassa: rogo divora il tetto di un palazzo, salva l’evacuazioneUn incendio ha colpito duramente un edificio residenziale a Villabassa, in Alta val Pusteria, nelle prime ore di mercoledì 8 aprile 2026. Catania, rogo in palazzina: 4 feriti salvati dall’autoscala? Cosa sapere Incendio in via Zia Lisa II a Catania: quattro persone ferite salvate dall'autoscala. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio sul lungomare di Civitavecchia, Vigili del Fuoco in azione; Civitavecchia, incendio in un appartamento sul lungomare: nessun ferito; Incendio in un appartamento sul lungomare di Thaon de Revel; Brucia sterpaglie e plastica nel suo terreno: 82enne rischia fino a 5 anni di carcere. Incendio sul lungomare di Civitavecchia, Vigili del Fuoco in azioneMomenti di paura sul lungomare di Civitavecchia. Dalla zona dietro la Lega Navale, nel primo pomeriggio di oggi, una densa colonna di fumo nero si è alzata destando parecchia preoccupazione nei cittad ... trcgiornale.it Fumo nero sul lungomareAttimi di apprensione pochi minuti fa sul lungomare, dove una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla zona della Lega Navale, attirando l’attenzione di numerosi cittadini proprio mentre la città ... civonline.it Libera: "Da 4 a 14 gli episodi criminali nel porto di Civitavecchia" - facebook.com facebook