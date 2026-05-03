Due attivisti sono stati trattenuti in carcere dopo aver denunciato maltrattamenti subiti durante la detenzione. Secondo le testimonianze, sono stati trovati con lividi e segni di catene, mentre il tribunale ha deciso di negar loro la libertà, nonostante le ferite visibili. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulle circostanze dei maltrattamenti o sui motivi del rifiuto di concedere gli arresti domiciliari.

? Cosa scoprirai Come sono avvenuti i maltrattamenti denunciati dagli attivisti in carcere?. Perché il tribunale ha negato la libertà nonostante le ferite visibili?. Quali prove sostengono l'accusa di assistenza a organizzazioni terroristiche?. Cosa ha testimoniato l'attivista pugliese sull'intervento della marina israeliana?.? In Breve Avvocate Hadeel Abu Salih e Lubna Tuma contestano la legittimità del processo internazionale.. Attivista Tony La Piccirella denuncia sovraffollamento e uso di armi su nave militare.. Intervento della Marina israeliana avvenuto al largo di Creta contro 21 imbarcazioni della Flotilla.. Detenzione di 48 ore presso il centro di Shikma con sciopero della fame.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lividi e catene: resta il carcere per gli attivisti Avila e Abukeshek

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