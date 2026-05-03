I mezzi sorrisi i graffi e i lividi la tuta da detenuti | Avila e Abukeshek in aula Il giudice dispone il carcere per altri due giorni
In un’aula di tribunale si sono presentati oggi due detenuti, che si sono mostrati sorridenti, anche se con qualche graffio e livido visibile. Indossavano tute da carcere e si sono seduti di fronte al giudice, che ha deciso di prolungare la detenzione di altri due giorni. Durante la comparizione, i due hanno rivolto brevi sorrisi verso le telecamere e gli obiettivi fotografici presenti in aula.
Davanti agli obiettivi di macchine fotografiche e telecamere nell’ aula del tribunale accennano un sorriso, forse semplicemente si sforzano. Gli occhi sembrano arrossati, si intravedono graffi e lividi. Thiago Avila e Saif Abukeshek indossano una tuta da detenuti, marrone: l’attivista brasiliano viene portato nell’area riservata agli arrestati con le braccia legate dietro la schiena. Entrambi rischiano grosso, come ha scritto l’inviato del Fatto a bordo della Flotilla Alessandro Mantovani: Abukeshek – nato in un campo profughi di Nablus, in Cisgiordania – è considerato da Israele vicino ad Hamas, Avila è uno dei volti più noti della spedizione, al quarto tentativo di raggiungere Gaza via mare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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