In un’aula di tribunale si sono presentati oggi due detenuti, che si sono mostrati sorridenti, anche se con qualche graffio e livido visibile. Indossavano tute da carcere e si sono seduti di fronte al giudice, che ha deciso di prolungare la detenzione di altri due giorni. Durante la comparizione, i due hanno rivolto brevi sorrisi verso le telecamere e gli obiettivi fotografici presenti in aula.

Davanti agli obiettivi di macchine fotografiche e telecamere nell’ aula del tribunale accennano un sorriso, forse semplicemente si sforzano. Gli occhi sembrano arrossati, si intravedono graffi e lividi. Thiago Avila e Saif Abukeshek indossano una tuta da detenuti, marrone: l’attivista brasiliano viene portato nell’area riservata agli arrestati con le braccia legate dietro la schiena. Entrambi rischiano grosso, come ha scritto l’inviato del Fatto a bordo della Flotilla Alessandro Mantovani: Abukeshek – nato in un campo profughi di Nablus, in Cisgiordania – è considerato da Israele vicino ad Hamas, Avila è uno dei volti più noti della spedizione, al quarto tentativo di raggiungere Gaza via mare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I mezzi sorrisi, i graffi e i lividi, la tuta da detenuti: Avila e Abukeshek in aula. Il giudice dispone il carcere per altri due giorni

Notizie correlate

“Bendati per tutto il viaggio, picchiati così forte da perdere conoscenza due volte”: Avila e Abukeshek in Israele, interrogati da Servizi e giudiciUno trascinato a faccia in giù sul pavimento e picchiato così violentemente da perdere conoscenza due volte: i lividi sono sul volto, compresa l’area...

“Bendati per tutto il viaggio, picchiati così forte da perdere conoscenza due volte”: Avila e Abukeshek sono in Israele, interrogati da Servizi e giudiciUno trascinato a faccia in giù sul pavimento e picchiato così violentemente da perdere conoscenza due volte: i lividi sono sul volto, compresa l’area...