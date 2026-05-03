LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

Alle 15.12 si è verificato un grave incidente durante la giornata di gara, coinvolgendo due piloti della BMW. Entrambi sono stati subito trasportati in ospedale e sono stati dichiarati indisponibili per la seconda manche della gara. La gara di Superbike, valida per il GP Ungheria 2026, sta per riprendere con la partenza di gara-2, dopo la sospensione dovuta all’accaduto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Giornata nerissima per la BMW che perde entrambi i piloti per infortunio sia Petrucci che Oliveira dopo il grave incidente salteranno gara-2. 15.08 Questa la griglia di partenza: 1 BULEGA Nicolo 11 Ducati Panigale V4R 0 2 LECUONA Iker 7 Ducati Panigale V4R 0 3 BALDASSARRI Lorenzo 34 Ducati Panigale V4R 0 4 BAUTISTA Alvaro 19 Ducati Panigale V4R 0 5 MONTELLA Yari 5 Ducati Panigale V4R 0 6 SURRA Alberto 67 Ducati Panigale V4R 0 7 LOWES Alex 22 bimota KB998 Rimini 0 8 GERLOFF Garrett 31 Kawasaki ZX-10RR 0 9 MACKENZIE Tarran 95 Ducati Panigale V4R 0 10 LOCATELLI Andrea 55 Yamaha YZF R1 0 11 LOWES...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-2! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: tra poco la Superpole Leggi anche: LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-2! Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la cavalcata; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per il filotto tra Superpole Race e gara-2; Sport in TV oggi 2 maggio: orari e programmazione SBK e non solo. LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche la Superpole Race e dice 15! Alle 15.30 Gara-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.30 quando prenderà il ... oasport.it Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma, streamingAppuntamento con la storia. Ancora una volta. Oggi, domenica 3 maggio, si svolgeranno la Superpole Race e la gara-2 valide per il GP di Ungheria, quarto ... oasport.it Dopo aver superato ieri il record di 13 vittorie consecutive in Superbike, Nicolò Bulega non si ferma, anzi, allunga. Ieri è arrivata la Pole Position e la vittoria in Gara -1 nel GP di Ungheria, ma al Balaton Park hanno potuto ammirare la superiorità del pilota Duc - facebook.com facebook LIVE Gara 1 Superbike Balaton: la diretta giro per giro: x.com