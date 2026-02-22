LIVE Superbike GP Australia 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

Nella Superbike, N. Bulega ottiene il 11° posto nella Superpole Race, a causa di una strategia di gara aggressiva. La gara in Australia si avvicina rapidamente, e i piloti si preparano a scendere in pista per il secondo round. La temperatura elevata e le curve veloci rendono questa gara una sfida intensa. I tifosi attendono con entusiasmo l’inizio, che promette spettacolo e sorprese lungo il tracciato. La partenza è prevista tra pochi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.34 Questi i risultati della Superpole Race: 11 N. BULEGA. 47 A. BASSANI (+2.752). 22 A. LOWES (+3.563). 5 Y. MONTELLA (+3.585). 14 S. LOWES (+3.985). 31 G. GERLOFF (+4.250). 19 A. BAUTISTA (+5.118). 34 L. BALDASSARRI (+8.178). 7 L. LECUONA (+9.291). 9 D. PETRUCCI (+9.512). 95 T. MACKENZIE (+9.893). 67 A. SURRA (+11.264). 62 S. MANZI (+14.366). 55 A. LOCATELLI (+14.565). 17 R. VICKERS (+14.887). 87 R. GARDNER (+15.151). 45 T. NAGASHIMA (+19.065). 88 M. OLIVEIRA (+19.207). 54 B. SOFUOGLU (+22.042). 13 M. RATO (+29.157). RIT: 97 X. VIERGE. 05.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-2 di Superbike in scena al GP d'Australia.