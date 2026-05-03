LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | parte gara-2!

Alle 14:00 si è dato il via alla gara-2 del Gran Premio di Ungheria di Superbike. In questa fase, Bulega si trova in testa alla corsa, con Lecuona e Bautista che seguono rispettivamente alle sue spalle. Gli spettatori possono aggiornarsi sulla corsa cliccando sul link dedicato alla diretta. La competizione prosegue con i piloti impegnati in un duello serrato per le posizioni di vertice.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -21 Bulega mantiene la prima posizione, dietro Lecuona e Bautista. PARTE GARA-2! 15.28 Giro di ricognizione in corso, tutto pronto per il via della gara. 15.24 Attenzione alla partenza, molto complicata nelle prime curve. 15.20 La gara durerà 21 giri in totale. 15.16 Giornate veramente di alto livello per Surra che finalmente si alza al livello dei grandi con Montella, Bautista e Baldassarri a lottare per un posto nel podio. Difficile arriva a Lecuona e praticamente impossibile prendere Bulega. 15.12 Giornata nerissima per la BMW che perde entrambi i piloti per infortunio sia Petrucci che Oliveira dopo il grave incidente salteranno gara-2.🔗 Leggi su Oasport.it

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