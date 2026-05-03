LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Bulega vince anche gara-2 Montella conquista il podio

Durante il Gran Premio di Ungheria di Superbike, il pilota italiano ha conquistato la vittoria anche nella seconda gara, mentre un altro concorrente è salito sul podio. La corsa si è svolta secondo le previsioni, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito dedicato. Gli appassionati hanno potuto seguire l’evento tramite la diretta live e attendono i prossimi appuntamenti del campionato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 16.10 Classifica attuale: Bulega 248, Lecuona 166 e Lowes 98. 16.07 12 vittorie consecutive quest’anno per Bulega, quattro triplette su quattro, numeri in continua crescita senza mai dover veramente lottare con qualcuno. Ottimo podio per Lecuona che sta crescendo, benissimo Montella terzo e Baldassarri quarto. Nota di merito per Gerloff, quinto con la Kawasaki. Surra trova ancora un buon settimo posto. 16.06 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: 1 BULEGA Nicolo 11 Ducati Panigale V4R 21 LEAD LEAD 1’39.761 1’38.569 280 2 LECUONA Iker 7 Ducati Panigale V4R 21 +2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche gara-2, Montella conquista il podio Notizie correlate Leggi anche: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche la Superpole Race e dice 15! Alle 15.30 Gara-2 Leggi anche: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche gara-2, tredicesima vittoria consecutiva Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la cavalcata; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per il filotto tra Superpole Race e gara-2; Sport in TV oggi 2 maggio: orari e programmazione SBK e non solo. LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, segue Lecuona!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Gardner si riprende la posizione su Manzi all'ultimo giro. -2 Manzi supera Gardner per la nona piazza. -3 ... oasport.it Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma, streamingAppuntamento con la storia. Ancora una volta. Oggi, domenica 3 maggio, si svolgeranno la Superpole Race e la gara-2 valide per il GP di Ungheria, quarto ... oasport.it SUPERBIKE: NICOLÒ BULEGA FA 12 SU 12 IN STAGIONE, PODIO PER YARI MONTELLA #worldsbk #nicolobulega #memasgp - facebook.com facebook LIVE Gara 1 Superbike Balaton: la diretta giro per giro: x.com