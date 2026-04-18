La sessione di qualifiche del GP Olanda 2026 di Superbike è in corso, con la superpole appena iniziata. Tra i piloti in pista, Petrucci si trova al terzo posto a circa 777 millesimi dal leader, mentre Alex Lowes occupa la quinta posizione. Una sorpresa arriva da Sam, che si posiziona ora in seconda posizione a soli 329 millesimi dal primato, mentre Bulega cerca di confermare il suo dominio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 minuto: Petrucci vola al terzo posto a 777 millesimi, quinto Alex Lowes, mentre Sam sorprende tutti e ora è secondo!!!!!!!!! a 329 millesimi. -1 minuto: ora è Bulega nel time attack. Record per 79 millesimi al T2, quindi 139 al T3. L’emiliano chiude in 1:32.144 e vola in vetta!!!!!!!!! 423 millesimi su Lecuona!!!!!!!!!!!!!! Che T4!!!!!!!!!!!!!! -2 minuti: Lecuona si lancia e vola! Record per 296 millesimi al T1, 132 al T2, quindi diventano 279 al T3. Lo spagnolo chiude con un sensazionale 1:32.567 ed è primo con 231 millesimi su Bulega! Terzo Vierge a 379, quarto Locatelli a 512. -4 minuti: esce anche Bulega ora.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: scatta la superpole! Bulega vuole proseguire nel suo dominio

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