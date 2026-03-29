LIVE Superbike GP Portogallo 2026 in DIRETTA | Superpole Race e gara-2 Bulega all’attacco

Oggi si svolge il GP di Portogallo 2026 della Superbike, con le fasi della Superpole Race e della gara-2 in programma. La manifestazione è trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. Tra i piloti in pista, uno di loro ha mostrato un atteggiamento deciso e si prepara a confrontarsi nelle varie sessioni di giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026, Bulega punta al pacchetto completo di vittorie. Nella giornata di ieri Nicolò Bulega ha conquistato la vittoria in Gara 1 nel primo round di Portimão del Mondiale Superbike 2026 questa volta di scena in Portogallo. Nella seconda tappa della stagione, l’italiano si conferma leader assoluto della classifica piloti senza aver perso un solo punto fino a questo momento. Dopo aver firmato la Superpole con il nuovo record della pista in 1’38.495, la stella del team ufficiale Ducati ha lasciato il segno anche in gara-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Superpole Race e gara-2, Bulega all’attacco Articoli correlati LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: a Portimao è tutti contro Bulega! Alle 12.15 la SuperpoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026,... Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega in pole, tra poco gara-1! Una raccolta di contenuti su Superpole Race Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Superpole Race e gara-2, Bulega all’attacco; Superbike in Portogallo: calendario, orari e guida tv. Non vi facciamo perdere nulla!; Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming; F1, MotoGP, Superbike: sarà un grande weekend di motori su Sky. LA GUIDA. LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega vince senza lottare, Lecuona e Oliveira finiscono a podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per gara-2! 17.13 Celebration begins as Race 1 winner ... oasport.it Superbike oggi in tv, GP Portogallo 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streamingOggi, sabato 28 marzo, seconda giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato portoghese, i piloti della ... oasport.it SUPERPOLE: P2 @valentin_debise Front row for tomorrow! Another great Superpole result for @valentin_debise and the team. Let’s see how the race goes tomorrow… full throttle! Prima fila per domani! Ancora un ottimo risultato in Superpole facebook