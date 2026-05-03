Alle 11.10 si svolge la superpole race del Gran Premio di Ungheria 2026 di Superbike. La griglia di partenza è stata definita alle 11.02, con il pilota italiano in cerca del suo quindicesimo successo in questa stagione. La gara si svolge sul circuito ungherese, con l’attenzione rivolta alla posizione di partenza di ciascun concorrente. La diretta segue le fasi di qualificazione e la partenza della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI UNGHERIA 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’38.094 6 149,550 281,3 2 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’38.702 0.608 0.608 6 148,629 279,8 3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’38.719 0.625 0.017 6 148,604 281,3 4 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’38.867 0.773 0.148 6 148,381 285,0 5 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’38.878 0.784 0.011 6 148,365 282,7 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’38.916 0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: alle 11.10 la superpole race. Bulega a caccia della quindicesima

Notizie correlate

LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per il filotto tra Superpole Race e gara-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Ungheria 2026,...

Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: alle 12.10 la superpole race. Bulega vuole proseguire nel percorso netto

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la cavalcata; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per il filotto tra Superpole Race e gara-2; Sport in TV oggi 2 maggio: orari e programmazione SBK e non solo.

LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la striscia da recordCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Ungheria 2026, Bulega ... oasport.it

LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega domina gara-1 e fa la storia con 14 vittorie consecutiveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra diretta live termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Sono adesso 74 i ... oasport.it

Nicoló Bulega ha vinto la 14ma gara consecutiva in Superbike Come lui nessuno mai - facebook.com facebook

LIVE Gara 1 Superbike Balaton: la diretta giro per giro: x.com