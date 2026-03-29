Alle 12.10 si svolgerà la Superpole Race del Gran Premio del Portogallo 2026 di Superbike, con i piloti pronti a scendere in pista. Dieci minuti prima, alle 12.00, si terrà l’ultima sessione di qualifiche per determinare la griglia di partenza. Tra i partecipanti, il pilota italiano cerca di mantenere il percorso senza errori e qualificarsi per la gara principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Buongiorno e benvenuti a Portimao. Tra 20 minuti esatti prenderà il via la Superpole Race del Gran Premio del Portogallo. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026, Bulega punta al pacchetto completo di vittorie. Nella giornata di ieri Nicolò Bulega ha conquistato la vittoria in Gara 1 nel primo round di Portimão del Mondiale Superbike 2026 questa volta di scena in Portogallo. Nella seconda tappa della stagione, l’italiano si conferma leader assoluto della classifica piloti senza aver perso un solo punto fino a questo momento. Dopo aver firmato la Superpole con il nuovo record della pista in 1’38. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: alle 12.10 la superpole race. Bulega vuole proseguire nel percorso netto

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