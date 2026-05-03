Tra pochi minuti si svolgerà la finale del torneo ATP di Madrid del 2026, con Sinner e Zverev pronti a sfidarsi sul campo. Quest’anno i due giocatori si sono già incontrati tre volte, tutte in semifinale, con vittorie rispettivamente per Sinner a Indian Wells e Montecarlo, e per Zverev a Miami. La partita rappresenta anche la possibilità di conquistare il quinto titolo 1000 per uno dei due atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Quest’anno Sinner e Zverev si sono già affrontati tre volte, sempre in semifinale: 6-2, 6-4 a Indian Wells, 6-3, 7-6 (4) a Miami, 6-1, 6-4 a Montecarlo. Dunque è il quarto torneo di fila in cui si incrociano. Questo la dice lunga sulla grande di continuità di rendimento che sta tenendo lo stesso Zverev, degnissimo n.3 del mondo, forse troppo snobbato. 16.39 L’italiano è avanti 9-4 nei precedenti con il tedesco. Soprattutto, ha vinto gli ultimi 8. 16.36 Sinner va a caccia del nono titolo Masters 1000 in carriera, ma soprattutto il quinto di fila. Sarebbe un record: nessuno ci è mai riuscito. 16.35 Buon pomeriggio, amici di OA Sport, e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Zverev, finale dell’ATP di Madrid 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tra poco la finale, caccia al quinto 1000 per il record

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