LIVE Sinner-Zverev ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il n1 insegue la storia ed un record

Oggi seguiremo in tempo reale l'incontro tra il numero uno del ranking e un avversario di livello nel torneo ATP di Madrid del 2026. La partita si svolge sulla terra battuta della capitale spagnola e rappresenta un momento importante per il giocatore in vetta alla classifica, che cerca di ottenere un risultato che potrebbe entrare nella storia del tennis. Aggiornamenti in diretta e dettagli sulla sfida saranno disponibili nel corso della giornata.

Il match dell’ultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il teutonico sarà il secondo in programma dalle ore 14.00 di domenica 3 maggio, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 17.00. In precedenza in match AndreevaShnaider-SiniakovaTownsend. Si tratta del 14° incontro tra Sinner e Zverev: l’azzurro è in vantaggio per 9-4 nei precedenti, ha vinto gli ultimi 8 scontri diretti, nonché gli ultimi 12 set giocati e, nel complesso, 17 degli ultimi 19 disputati contro il tedesco. Sinner ha sempre battuto Zverev in semifinale negli ultimi quattro Masters 1000 vinti ed appena citati. La sfida tra Sinner-Zverev sarà la seconda di giornata, dopo AndreevaShnaider-SiniakovaTownsend (ore 14.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 insegue la storia ed un record

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