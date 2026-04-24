Atp Madrid Sinner insegue due record | ma c’è un grande ostacolo

A Madrid, Jannik Sinner ha iniziato il torneo con buoni risultati, puntando a raggiungere due record importanti. Tuttavia, il torneo si presenta con alcune difficoltà, tra cui l’assenza di un avversario chiave, che potrebbe influenzare l’andamento delle partite. La sua performance finora ha mostrato segnali positivi, ma ci sono ancora ostacoli da superare per avanzare nel torneo.

Jannik Sinner è partito bene all’Atp Madrid, ma c’è un problema che non può essere sottovalutato e renderà molto difficile il suo successo L’assenza di Carlos Alcaraz è già di per sé un motivo che fa ben sperare Jannik Sinner nella vittoria anche all’Atp Madrid. Lo spagnolo ne avrà per un po’, perdendo trofei e punti preziosi nel ranking, motivo per cui l’altoatesino è sicuro di restare numero uno al mondo per un bel po’. Allo stesso tempo, le ambizioni dell’italiano non si fermano e anche nella capitale spagnola, l’obiettivo è assolutamente fare bene. Sinner ha faticato non poco con Bonzi, perdendo il primo set e lottando per più di due ore. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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Live dall'ATP di Madrid. Jannik perde al tie-break il primo set contro Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo. Un primo set che il francese ha giocato in modo ineccepibile. Iniziato il secondo set, Sinner, è tutto ancora da scrivere. Forza Jannik! - facebook.com facebook