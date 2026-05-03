LIVE Sinner-Zverev 6-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | primo set lampo da 25 minuti

Al torneo di Madrid, nel match tra Sinner e Zverev, l'azzurro ha concluso il primo set in circa 25 minuti con un punteggio di 6-1. Durante questo primo parziale, Sinner ha vinto 26 dei 37 punti disputati e ha servito con un'81% di prime, conquistando l'88% dei punti complessivi su quel servizio. La partita prosegue con il secondo set ancora in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39 L’azzurro ha vinto 26 punti su 37 nel primo set. 17.38 Sinner ha servito l’81% di prime, ottenendo l’88% dei punti. La resa con la seconda è stata però solo del 25%: 14. Il pelo nell’uovo. 6-1 Ace esterno. Sinner chiude un primo set lampo in appena 25 minuti. 40-30 Palla corta vincente dell’italiano in uscita dal servizio. 30-30 Serve&volley di Sinner. In rete la risposta di rovescio del tedesco. 15-30 Lungo il diritto di Sinner in uscita dal servizio. Zverev ha alzato la traiettoria della risposta. Let sulla prima. 15-15 Largo il rovesico incrociato di Sinner, arrivato per la prima volta in ritardo sulla palla.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: primo set lampo da 25 minuti Notizie correlate LIVE Sinner-Fils 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: primo set chiuso in 39 minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Rovescio lungolinea vincente di Fils in uscita dal servizio. Leggi anche: LIVE Cobolli-Zverev 1-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: dominio tedesco nel primo set Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Madrid LIVE, Sinner-Zverev: la cronaca in diretta della finale dalle 17; Sinner-Zverev si vedrà su TV8 in diretta o differita oggi? La scelta ufficiale di Sky; Zverev in finale al Madrid Open 2026: Blockx battuto in due set; Sinner-Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del 1000 di Madrid. LIVE ATP Madrid, finale: Sinner in autostrada, primo set 6-1 su ZverevI giocatori sono entrati in campo sul Manolo Santana, tutto pronto per il match che assegnerà il titolo. Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta della finale del Masters 1000 di Madrid ... ubitennis.com Sinner-Zverev in diretta LIVE 4-0 all’ATP Madrid 2026: Jannik avanti di due breakAlexander Zverev è ormai uno dei consueti avversari di Sinner, numero 3 della classifica ATP, è da un decennio ai vertici del tennis. Non è mai riuscito a vincere un titolo Slam, al netto di quattro f ... fanpage.it SF Parigi 2025: Sinner vince 6-0 6-1 contro Zverev. SF Monte-Carlo 2026: Sinner vince il primo set contro Zverev per 6-1. F MADRID 2026: Sinner vince il primo set contro Zverev per 6-1. Ben 4 set vinti con quello che in gergo si chiama bagel o breadsti x.com Sinner-Zverev, diretta finale Madrid Masters 1000: segui il match, tennis oggi LIVE facebook