LIVE Cobolli-Zverev 1-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | dominio tedesco nel primo set

Nel primo set dell'incontro tra Cobolli e Zverev all'ATP di Madrid 2026, il tedesco ha dominato chiudendo con un punteggio di 6-1. Durante la partita, si sono verificati vari scambi, tra cui un punto a 40-40 con un rovescio lungo di Cobolli e un altro a 40-30 con un lungolinea di Zverev. La partita è ancora in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lungo il rovescio di Cobolli. 40-30 Lungo il rovescio lungolinea di Zverev. 30-30 Servizio vincente di Cobolli. 15-30 Lungo il dritto di Cobolli. 15-15 Dritto all’incrocio delle righe di Cobolli. 0-15 Rovescio incrociato vincente di Zverev. 20.48 Si riparte con Cobolli al servizio. 20.47 Un Cobolli sottotono e uno Zverev straripante: questo il riassunto del primo set. Numeri impressionanti al servizio per il tedesco, che ha referto tantissimi ace, con l’85% dei punti vinti con la prima. Attesa una reazione dell’azzurro. 1-6 In rete il rovescio di Cobolli: primo set dominato in lungo e in largo dal tedesco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 1-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: dominio tedesco nel primo set Notizie correlate LIVE Cobolli-Zverev 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince un gran primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Gioco e primo set Cobolli: seconda carica ad uscire dell’italiano. Leggi anche: LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Andreeva avanti di un set, alle 20.00 l’azzurro Altri aggiornamenti Temi più discussi: Madrid, Cobolli-Zverev 0-5: la cronaca LIVE; Cobolli-Zverev, in palio la semifinale: quando e dove vederla; LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: rivincita di Monaco dopo due settimane; Cobolli sfida di nuovo Zverev: dove vederla oggi in tv. LIVE Cobolli-Zverev 0-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizio di match da incubo per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.48 Al termine di un secondo set tiratissimo, vinto per 10-8 dell'ucraina, Mirra Andreeva piega la ... oasport.it Cobolli-Zverev, diretta quarti di finale Madrid: segui la sfida del Masters 1000 LIVEIl tennista azzurro a caccia della prima semifinale in un Masters 1000: di fronte a lui il numero tre al mondo, già sconfitto due settimane fa a Monaco di Baviera. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Il primo set è un incubo per Cobolli: Zverev dominatore assoluto chiude 6-1 in 28 minuti e si avvicina alla semifinale di Madrid, Flavio riuscirà a riaprire la partita - facebook.com facebook Cobolli-Zverev, in palio la semifinale a Madrid x.com