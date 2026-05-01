LIVE Sinner-Fils 5-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | due break di vantaggio

Al torneo ATP di Madrid, il match tra Sinner e Fils prosegue con Sinner in vantaggio per 5-2. Nel corso del set, il giocatore italiano ha ottenuto due break di vantaggio, mettendo pressione sull’avversario. La partita è in corso e gli aggiornamenti in diretta mostrano scambi di gioco intensi, con Sinner che ha concluso alcuni punti importanti grazie a servizi e risposte vincenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e diritto incrociato vincente del n.1. 15-0 Lunga la risposta di diritto di Fils sulla seconda di Sinner. 5-2 Largo il diritto incrociato dell’italiano. A-40 Rovescio incrociato vincente di Fils, che sembra stia entrando in partita. 40-40 Risposta di rovescio lungolinea di Sinner, che si getta a rete. Il diritto di Fils termina in rete. 40-30 In rete la palla corta di Sinner. Forse il primo, vero errore della sua partita. 30-30 Larga la risposta di rovescio di Sinner. 15-30 In rete il diritto di Fils in uscita dal servizio. 15-15 Palla corta di Sinner, Fils ci arriva ed è fuori di un soffio il successivo lob dell’italiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Fils 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: due break di vantaggio Notizie correlate LIVE Sinner-Norrie 4-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: due break di vantaggio per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. LIVE Sinner-Fils 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Sinner esagera e scaglia in rete un violento diritto lungolinea. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Sinner-Fils, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: semifinale contro il francese in grande ascesa; Sinner sfida Fils per la finale a Madrid: cronaca LIVE dalle 16; Sinner, quando si gioca e a che ora la semifinale di Madrid contro Fils; La rinascita dopo l'infortunio: chi è Fils, l'avversario di Sinner a Madrid. LIVE Madrid, Sinner-Fils 5-2: ora Jannik serve per il primo setArthur Fils, dopo il grave infortunio che l'ha tenuto fermo per sei mesi l'anno scorso, è rientrato alla grande nel circuito: finale a Doha, quarti a Indian Wells, semifinali a Miami, vittoria a Barce ... gazzetta.it Sinner-Fils diretta, segui LIVE la semifinale dell'Atp Madrid. Tennis oggiIl numero uno al mondo sfida il francese per un posto in finale nel torneo spagnolo: di seguito la cronaca in tempo reale ... corrieredellosport.it Jannik Sinner in campo nella semifinale del Master 1000 di madrid contro il francese Fils. DIRETTA #ANSA facebook Jannik Sinner in campo nella semifinale del Master 1000 di madrid contro il francese Fils. DIRETTA #ANSA x.com