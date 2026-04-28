LIVE Sinner-Norrie 4-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | due break di vantaggio per l’italiano

Al torneo ATP di Madrid, l'incontro tra Sinner e Norrie è in corso con l’italiano avanti 4-1. Sinner ha ottenuto due break di vantaggio nel primo set, che si sta svolgendo in diretta. Contestualmente, si stanno disputando altri incontri: Musetti contro Lehecka alle 11 e Cobolli contro Medvedev alle 19, entrambi seguiti in tempo reale. La partita tra Sinner e Norrie è visibile in streaming con aggiornamenti costanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 4-1 Doppio break per Sinner. In rete il rovescio incrociato di Norrie. 40-A Doppio fallo del britannico. 40-40 Servizio e diritto di Norrie, largo il lob disperato dell’italiano. 30-40 Sinner si apre il campo con il rovescio lungolinea e chiude con un successivo diritto lungolinea. 30-30 Diritto lungolinea vincente del n.1 dopo una gran risposta di rovescio. 30-15 Palla corta vincente di Norrie in uscita dal servizio. 15-15 Lungo il diritto lungolinea dell’italiano. 0-15 Sinner fa male con il rovescio incrociato, in rete il diritto dell’avversario.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Norrie 4-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: due break di vantaggio per l’italiano Berrettini PERFECTION gives Italy the lead! | v Spain | Final Highlights | 2025 Davis Cup Final 8 Notizie correlate LIVE Sinner-Norrie 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break per il n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. LIVE Sinner-Moller 4-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Sinner cambia gioco con il rovescio lungolinea, Moller sbaglia il diritto incrociato: palla larga. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sinner-Norrie, in palio i quarti: quando e dove vederla; Norrie, chi è l'avversario di Sinner a Madrid; Dove vedere in tv Sinner-Norrie oggi, ATP Madrid 2026: orario 28 aprile, programma, streaming; Sinner-Norrie: orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti degli ottavi di finale di Madrid. Sinner-Norrie 4-1 in diretta LIVE all’ATP di Madrid 2026: Jannik ha due break di vantaggioNorrie ha speso belle parole su Jannik Sinner dopo l'allenamento condiviso. Direttamente da Madrid ai microfoni di Sky e dopo il successo su Tirante, il britannico ha dichiarato: Non ho mai affrontat ... fanpage.it Diretta Live Sinner-Norrie Madrid Ottavi di finale: Jannik avanti di due break nel primo setLungo linea formidabile di Sinner, l’azzurro, però, spedisce fuori dal rettangolo di gioco il diritto. Norrie rimette la testa avanti grazie alla smorzata, l’italiano lo riprende con un vincente a tut ... sport.virgilio.it Sinner-Norrie, Jannik ora in campo per gli ottavi di Madrid facebook #Sinner- #Norrie, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE x.com