LIVE Sinner-Zverev 6-1 2-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | arriva il break per il n1

Nel match di oggi a Madrid, il primo set si è concluso con un punteggio di 6-1 in favore di Sinner. Nel secondo set, Sinner ha ottenuto un break portandosi sul 2-1, grazie a un errore di Zverev, che ha spedito fuori il rovescio incrociato in uscita dal servizio. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Break di Sinner. Zverev spara malamente fuori il rovescio incrociato in uscita dal servizio. Warning a Zverev per time-violation. 15-40 Sinner tambureggiante da fondo, poi avanza e non sbaglia la volée di diritto. 15-30 Rovescio incrociato strettissimo di Sinner in allungo. In rete il rovescio incrociato di Zverev. 15-15 Lungo il rovescio incrociato in allungo dell’italiano. 0-15 Punto frustrante per Zverev. Resta in campo la risposta di Sinner, che poi va a segno con un chirurgico rovescio lungolinea. 1-1 Ace al centro del n.1. 40-15 In rete la risposta di rovescio del n.3. 30-15 Ace al centro dell’italiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-1, 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break per il n.1 Notizie correlate LIVE Sinner-Zverev 2-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break immediato dell’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio e diritto incrociato del n. LIVE Sinner-Moller 4-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Sinner cambia gioco con il rovescio lungolinea, Moller sbaglia il diritto incrociato: palla larga. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Madrid LIVE, Sinner-Zverev: la cronaca in diretta della finale dalle 17; Sinner-Zverev si vedrà su TV8 in diretta o differita oggi? La scelta ufficiale di Sky; Sinner-Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del 1000 di Madrid; Zverev in finale al Madrid Open 2026: Blockx battuto in due set. Sinner-Zverev in diretta LIVE 6-1 0-1 all’ATP Madrid 2026: Jannik in 25 minuti vince il primo setAlexander Zverev è ormai uno dei consueti avversari di Sinner, numero 3 della classifica ATP, è da un decennio ai vertici del tennis. Non è mai riuscito a vincere un titolo Slam, al netto di quattro f ... fanpage.it LIVE ATP Madrid, finale: Sinner in autostrada, primo set 6-1 su ZverevI giocatori sono entrati in campo sul Manolo Santana, tutto pronto per il match che assegnerà il titolo. Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta della finale del Masters 1000 di Madrid ... ubitennis.com Sinner vince in scioltezza il primo set 6-1 nella finale contro Zverev in solamente 25 MINUTI facebook SF Parigi 2025: Sinner vince 6-0 6-1 contro Zverev. SF Monte-Carlo 2026: Sinner vince il primo set contro Zverev per 6-1. F MADRID 2026: Sinner vince il primo set contro Zverev per 6-1. Ben 4 set vinti con quello che in gergo si chiama bagel o breadsti x.com