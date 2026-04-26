Al torneo ATP di Madrid 2026, l'italiano ha ottenuto un break contro l’avversario dopo aver portato il punteggio sul 4-1. Attualmente, nel match in corso, Sinner ha messo sotto pressione l’avversario con un cambio di ritmo e ha ottenuto il primo punto del game, mentre Moller ha commesso un errore con il diritto, mandando la palla fuori. La partita prosegue con attenzione da entrambe le parti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Sinner cambia gioco con il rovescio lungolinea, Moller sbaglia il diritto incrociato: palla larga. 0-15 Risposta aggressiva di rovescio dell’italiano, il danese si fa trovare impreparato. 4-1 Imprendibile diritto lungolinea vincente dell’italiano, che consolida il break. 40-30 Palla corta di Sinner, ci arriva ancora Moller, ma il rovescio di Sinner rimane in campo. 30-30 In rete il diritto incrociato del danese. 15-30 Palla corta di Sinner. Moller ci arriva bene e non sbaglia la successiva volée di diritto. 15-15 Servizio esterno e schiaffo al volo del n.1. 0-15 Lungo il diritto centrale dell’italiano.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Moller 4-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break per l’italiano

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