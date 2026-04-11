Al torneo di Montecarlo nel 2026, il primo set tra il tennista locale e il suo avversario si apre con un break immediato, con il punteggio che passa da 40-15. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre si attende l’inizio della sfida tra un’altra coppia di giocatori, prevista non prima delle 15.30. Durante lo scambio, uno dei contendenti ha commesso un errore in lungolinea con il rovescio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15.30) 15-15 Esce in lunghezza il rovescio lungolinea del n.2. 15-0 Zverev liscia la palla di rovescio, tradito da un cattivo rimbalzo. Sinner inizia con una seconda al servizio. 1-0 BREAK IMMEDIATO! Largo il rovescio incrociato del tedesco in uscita dal servizio. 40-A Lungo il rovescio centrale di Zverev, che aveva già steccato un diritto in precedenza, ma la palla era rimasta in campo. 40-40 Impressionante risposta vincente di Sinner con il diritto incrociato in allungo. Zverev aveva servito una prima solidissima al centro. 40-30 Diritto lungolinea vincente dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break immediato da 40-15!

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LIVE Sinner-Zverev 6-3, 4-5, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il tedesco risale da 15-40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 30-15 Ace al centro.

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