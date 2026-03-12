LIVE Sinner-Tien 2-0 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | break immediato dell’italiano

Sul campo di Indian Wells, l’italiano ha ottenuto un break immediato contro Tien nel secondo set, portandosi sul 2-0. Al momento, il punteggio vede l’italiano avanti 2-0, con l’americano che ha perso il servizio e si trova sotto nel punteggio. Il match è in corso e gli spettatori seguono aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Lungo il diritto incrociato dell'americano. Let sulla seconda di servizio. 40-30 Tien martella da fondo, Sinner resiste. Palla corta dell'americano, l'italiano ci arriva e chiude con il passante di rovescio lungolinea. 30-30 Ace al centro di Sinner. 15-30 Risposta aggressiva di Tien, che poi trova un diritto lungolinea vincente. 15-15 In rete il diritto incrociato del n.27. 0-15 Sinner colpisce in ritardo con il diritto: palla in rete. 2-0 Doppio fallo e break di Sinner alla prima occasione disponibile. Seconda di servizio. 40-A Diritto lungolinea vincente del n.2. 40-40 Sinner per la prima volta fa male con il diritto incrociato, il n.