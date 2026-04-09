LIVE Italia-Grecia World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Tra poco inizia il primo quarto della partita tra Italia e Grecia nella fase di qualificazione alla Coppa del Mondo di pallanuoto 2026. La diretta viene aggiornata in tempo reale e permette di seguire l'andamento dell'incontro. La squadra greca ha ufficializzato la rosa composta da atleti, tra cui Zerdevàs Emmanouil, mentre sono già disponibili i dettagli sulla formazione italiana. L'evento si svolge senza interruzioni, con aggiornamenti continui sui risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 Questa la rosa della Grecia: 1 ZERDEVAS Emmanouil Goalkeeper 12081997 2 POUROS Evangelos Wing 27082003 3 SKOUMPAKIS Dimitrios Centre Back 18121998 4 CHATZIS Dimitrios Wing 15012008 5 ARGYROPOULOS Stylianos (C) Point 02081996 6 PAPANASTASIOU Alexandros Driver 12021999 7 GKILLAS Nikolaos Driver 21062003 8 KALOGEROPOULOS Efstathios Wing 28062001 9 ALAFRAGKIS Ioannis Centre Back 23061999 10 KAKARIS Konstantinos Centre Forward 02071999 11 NIKOLAIDIS Dimitrios Centre Forward 10061999 13 TZORTZATOS Panagiotis Goalkeeper 11051992 14 SPACHITS Semir Centre Forward 18112005 15 GARDIKAS Nikolaos Driver 20081998 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Leggi anche: LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Leggi anche: LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Temi più discussi: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per stupire senza l’assillo del risultato; Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final Eight; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1; World Cup. Italia-Croazia 13-11. Settebello alle Superfinal. LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per stupire senza l’assillo del risultatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026, Settebello che ... oasport.it Italia-Grecia oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingSi apre la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it SPORT IN TV OGGI - Il programma completo di giornata: fari puntati sugli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, Italia-Grecia di pallanuoto, i playoff scudetto di volley e tanto altro - facebook.com facebook Fissata un’amichevole tra l’Italia e la Grecia a Creta il prossimo 7 Giugno x.com