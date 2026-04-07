LIVE Italia-USA World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Alle ore 18.14, è iniziata la seconda partita del girone preliminare tra Italia e Stati Uniti alla Coppa del Mondo 2026 di pallanuoto. La partita si sta svolgendo con la prima frazione di gioco in corso e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso questa diretta. L’incontro si svolge in un clima di attesa e attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14 Buonasera e benvenuti alla diretta della seconda partita del girone preliminare tra Italia-Usa valevole per la World Cup 2026. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello vuole la seconda vittoria consecutiva. Cinico, forte in difesa e con alcune trame offensive di alto livello. Il nuovo Settebello batte 12-10 i campioni del mondo della Spagna nella prima giornata del girone preliminare della World Cup, in svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia. Sfida bellissima, per intensità, tensione in acqua e qualità. Sfida sempre in equilibrio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Leggi anche: LIVE Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Temi più discussi: LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vincere per avvicinare la qualificazione; Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final Eight; Milano - FIG World Cup Ginnastica Ritmica - AA Squadre (5 cerchi); World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla Spagna. LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida da non sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello vuole ... oasport.it Italia-USA oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, martedì 7 aprile, il Settebello proseguirà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di ... oasport.it E un’altro Cornacchia World Cup é terminato! Torniamo a casa con un 3 posto in U17 e un 8 posto in U19! Ora ci aspettano i playoff di fine stagione, siamo pronte, oltre la rete c’è di più! #impostore #tattoo #lamiasquadraèdifferente #esserepallavoli - facebook.com facebook