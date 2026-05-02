LIVE Italia-Australia 0-2 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | partenza in salita per il Setterosa doppietta di Williams

Nella partita di apertura del torneo mondiale di pallanuoto femminile, l’Italia ha affrontato l’Australia e si è trovata in svantaggio di due reti, con Williams che ha segnato entrambe le volte. La squadra italiana ha mostrato difficoltà nel finalizzare gli attacchi, mentre le avversarie hanno sfruttato al meglio le occasioni offensive. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4:03 Gli attacchi dell’Italia non riescono ad essere efficienti come quelli australiani. Inizio complesso. 5:22 Ancora una rete per Williams, con l’Australia che sfrutta al meglio la superiorità numerica per via dell’espulsione breve di Ranalli. ITALIA-AUSTRALIA 0-2. 7:08 Williams infila subito Condorelli con un tiro da fuori. ITALIA-AUSTRALIA 0-1. 7:58 L’Italia vince il primo sprint, serve un’ottima partenza. INIZIA IL MATCH 20.14 Il match sta per iniziare. 20.13 Ci siamo quasi, le giocatrici di una nazionale e di un’altra stanno per tuffarsi in vasca. 20.10 Ed ecco gli inni, il primo ad essere cantato è quello delle nostre ragazze.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia 0-2, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: partenza in salita per il Setterosa, doppietta di Williams Notizie correlate LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e... Leggi anche: LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Italia-Australia 6-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpianti; World Cup, il Setterosa cede alla Grecia: 15-11; Juve, preparazione estiva lunga 31.000 km. Derby d’Italia con l’Inter in Australia; La pasta italiana cresce e guarda all’Australia: non solo export, ma strategia. LIVE Italia-Australia 6-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri sconfitti in semifinale con tanti rimpiantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domattina. Buona serata! 20.58: Dopo aver ... oasport.it LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/dove-vedere-in-tv-italia-australia-mondiali-curling-misto-2026-orario-semifinale-programma-streaming/ Come seguire in tv o streaming l'attesissima semifinale dei Mondiali di curling misto tra Italia e Australia. Constantini-Mosan - facebook.com facebook