LIVE Italia-USA 13-7 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Alle ore 7.38, durante la partita tra Italia e Stati Uniti nella World Cup di pallanuoto 2026, il giocatore azzurro ha segnato un gol, portando il punteggio a 13-7. La diretta prosegue con l’ultimo quarto di gioco, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi della sfida. È possibile aggiornare la cronaca in tempo reale cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.38? Goooooooooooooooool, Balzarini grande gol per il giocatore azzurro, Italia-Usa 13-7. 7.55? Inizia l’ultimo quarto, palla all’Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Usa 12-7. 0.28 Gooooooooooooooool, Cannella con un tiro sul primo palo, Italia-Usa 12-7. 0.58? Gol di Saveljic con un tiro ad incrociare, Italia-Usa 11-7. 2.03? Goooooooooooooooooool, Ferrero in superiorità numerica, Italia-Usa 11-6. 2.28? Gol di Irving che ritorna al gol dopo le reti del primo quarto, Italia-Usa 10-6. 3.35? Goooooooooooooool, Cannella si fa perdonare per l’errore precedente con un bel gol, Italia-Usa 10-5. 3.50? Gol di Daube che approfitta dell’esclusione di Dolce, Italia-Usa 9-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 13-7, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-Grecia 8-13, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Argomenti più discussi: Calendario dei Mondiali di calcio 2026: dove si giocano le partite inaugurali e finali e quante partite si disputano in Messico, Stati Uniti e Canada; Mondiale 2026 su DAZN: date, orari, stadi e dove vederli in diretta streaming; Il calendario dei Mondiali: le date e gli orari di tutte le partite; LIVE Italia-Spagna 12-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Guerrato appone il sigillo finale allo sprint vincente degli azzurri. LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida da non sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello vuole ... oasport.it | SETTORE GIOVANILE Il Cornacchia World Cup 2026 è dell’Itas Trentino U19: percorso netto, 7 vittorie su 7 partite giocate nel weekend pasquale a Pordenone # #TRENTINONELCUORE - facebook.com facebook Lego unveils World Cup campaign with Messi, Ronaldo, Vini Jr. and Mbappé x.com