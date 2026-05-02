LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar vince in solitaria grande prestazione di Lipowitz

Oggi si è disputata la tappa del Giro di Romandia 2026, con una vittoria in solitaria di un ciclista che ha dominato la corsa. Un altro atleta si è distinto arrivando secondo, offrendo una prestazione notevole. La gara è stata seguita in diretta, con aggiornamenti costanti sulla posizione dei corridori e sull’andamento delle fasi più importanti. La giornata ha visto protagonisti due atleti in evidenza, mentre la corsa si avvia verso le fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Secondo posto per un grandissimo Florian Lipowitz. 15.51 TADEJ POGACAR VINCE LA QUARTA TAPPA DEL GIRO DI ROMANDIA! 15.50 ULTIMO KM! 15.49 Diversi attacchi nel gruppo dietro, in molti puntano al terzo posto di tappa. 15.48 2 km all’arrivo, Pogacar mantiene 20? su Lipowitz. 15.46 Sono aumentati i corridori dietro Pogacar e Lipowitz, il gruppetto è ora composta da una quindicina di unità. 15.45 Anche Roglic è rientrato sul gruppetto dietro, che paga 1’30” da Pogacar. 15.44 5 km alla conclusione. 15.42 Lipowitz non perde in questo tratto da Pogacar. La prestazione odierna del tedesco sta andando oltre le aspettative e lo candida sicuramente come pretendente per il podio al Tour de France.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di Lipowitz Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar se ne va in solitaria, Lipowitz insegue Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Seconda Tappa. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di LipowitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 TADEJ POGACAR VINCE LA QUARTA TAPPA DEL GIRO DI ROMANDIA! 15.50 ULTIMO KM! 15.49 Diversi attacchi nel ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it Ecco la quarta tappa del Giro di Romandia, la penultima della breve corsa a tappe svizzera che sembra destinata a conferire a Tadej Pogacar una vittoria che non aveva mai ottenuto in carriera. - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026 presents a brutal fourth stage from Broc to Charmey, 149.6 km with four climb/descent volleys, challenging the GC contenders and shaping the podium. Expect early attacks, strategic moves from Pogacar and a battleground for the climb x.com