LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Caruso e Germani nella fuga di giornata

Oggi si svolge la terza tappa del Giro di Romandia 2026, con una fuga di giornata che vede protagonisti due ciclisti. La corsa è in corso e gli atleti sono ancora in movimento lungo il percorso. Sono stati segnalati aggiornamenti sulla posizione dei corridori e sull’andamento della gara, mentre si avvicina la fase conclusiva. Le informazioni vengono costantemente aggiornate per seguire l’evolversi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 15:03 Continua la marcia di avvicinamento alla fase finale della terza tappa. E’ tutto concentrato negli ultimi 60 km con i tre sprint intermedi e la salita di Col du Mollendruz. 15:00 La situazione. 120 chilometri all’arrivo, al comando Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Josh Kench, Lorenzo Germani e Rèmy Rochas (Groupama – FDJ), Georg Steinhouser (EF Education – EasyPost) ed infine Steff Cras (Soudal Quick-Step). 14:57 Si è stabilizzato attorno ai due minuti e 10 secondi il vantaggio dei fuggitivi. 14:54 Terminata la discesa. Tra poco più di 5 chilometri si transiterà per la prima volta sulla linea d’arrivo in quel di Orbe.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Caruso e Germani nella fuga di giornata Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di sette uomini con Caruso e GermaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14. Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette in fuga, c’è Mattio! Gruppo a 3? 20? Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; Giro di Romandia, Pogacar trionfa in volata nella 2^ tappa: sesta vittoria in otto giorni di gara nel 2026. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la terza frazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 14:10 Contrattacco di Steven Kruijswijk (Team Visma - Lease ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it GIORNATA DA ATTACCHI Tappa 2 del Giro di Romandia: terreno perfetto per azioni da lontano. Tadej Pogacar favorito, ma gara apertissima Segui la gara in diretta su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Orbe – Orbe (176,6 km) x.com