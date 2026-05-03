LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 85 km alla conclusione otto in fuga

Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia 2026, con circa 85 chilometri ancora da percorrere prima della fine. Attualmente, ci sono otto corridori in fuga, mentre alle 14.15 è partita l’ascesa di Vulliens, una salita di 4 km con una pendenza media del 4,4% classificata come terza categoria. La corsa continua a muoversi con questa situazione di gruppo e fughe in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Inizia l’ascesa di Vulliens (4 km al 4.4% medio, 3a categoria). 14.12 La fuga mantiene 2’50” di vantaggio sul plotone. 14.09 In testa al gruppo collaborano UAE e Bahrain Victorious, probabilmente Lenny Martinez si sente bene e vuole tenere la corsa chiusa. 14.06 A meno di imprevisti Roland Thalmann è il primo svizzero a vincere la classifica scalatori, da Simon Pellaud nel 2019. 14.03 Media intorno ai 40 kmh. 14.00 I corridori stanno continuando a salire anche se hanno già passato la linea del GPM, tra poco inizierà la discesa. 13.57 Ecco gli otto corridori al comando: Jakob Soederqvist (Lidl...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 85 km alla conclusione, otto in fuga Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km alla conclusione, gruppo a 2’20” dalla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14. Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto corridori in fuga Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Terza Tappa; Giro di Romandia | 5ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 85 km alla conclusione, otto in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Ecco gli otto corridori al comando: Jakob Soederqvist (Lidl Trek), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Jan ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it Pogacar contro Lipowitz! Ecco l'ultima tappa del Giro di Romandia di quasi 180 km, con oltre 3500 metri di dislivello complessivo Non perderti l'ultima tappa: seguila dalle 14:00 in diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026 saw a brief halt after the peloton missed a turn, prompting organizers to neutralize and restore the course. The race regrouped, the eight leaders were re-positioned, and the field regrouped before the stage resumed. Read the full r… x.com