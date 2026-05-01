Al giro di Romandia 2026, la tappa di oggi procede con circa 70 chilometri ancora da correre, mentre il gruppo principale si trova a circa due minuti e venti secondi dalla fuga. Durante la corsa, si è verificata una caduta tra i ciclisti in fuga, coinvolgendo alcuni di loro, ma solo due sono rimasti in sella. Nel frattempo, si preparano le tappe successive, tra cui la corsa eschborn-francoforte, con aggiornamenti disponibili dalla giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 16.12 Caduta tra i fuggitivi, sono rimasti in piedi solo Caruso e Cras. Nessun corridore sembra aver riportato conseguenze gravi. 16.10 Meno di 70 km all’arrivo. 16.07 L’ultima volta che il Giro di Romandia è arrivato ad Orbe è stato nel 2000. In quell’occasione la tappa, anche in questo caso la terza, fu divisa in due parti. La prima fu vita dall’italiano Eddy Mazzoleni, mentre nella cronometro successiva fu lo spagnolo Joseba Beloki a prevalere. 16.04 I corridori stanno ora affrontando una leggera discesca, che anticipa il tratto pianeggiante dello sprint intermedio di Bavois.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km alla conclusione, gruppo a 2’20” dalla fuga

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