LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | pioggia in arrivo cambia l’orario della gara

Benvenuti alla copertura in tempo reale del Gran Premio di Miami, seconda prova del Campionato del Mondo 2026 di Formula 1. La gara si svolge in un contesto di condizioni meteorologiche in evoluzione, con una pioggia prevista che ha portato alla modifica dell’orario di partenza. La griglia di partenza è stata pubblicata e i piloti si preparano ad affrontare le sfide di questa giornata. Restate con noi per aggiornamenti continui sull’andamento della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito della Florida, ricavato nella zona dell’ Hard Rock Stadium, si prevede una giornata particolarmente incerta e aperta a qualsiasi risultato. Il regolare svolgimento della corsa, infatti, potrebbe essere condizionata dall’arrivo di una perturbazione. Nelle qualifiche che hanno definito lo schieramento di partenza del GP odierno, Kimi Antonelli ha suonato la carica, conquistando la sua terza pole-position consecutiva. Il pilota italiano della Mercedes ha eguagliato il primato di Ayrton Senna e di Michael Schumacher, capaci di fare il tris dopo aver conquistato la loro p.🔗 Leggi su Oasport.it

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