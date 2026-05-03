Benvenuti alla cronaca in tempo reale del Gran Premio di Miami del 2026, quinta tappa del campionato di Formula 1. La gara si svolge sotto una pioggia intermittente che potrebbe modificare le strategie e le posizioni in pista. I piloti sono pronti a scendere in pista, mentre le condizioni meteorologiche sono al centro dell’attenzione. Seguite con noi gli aggiornamenti e le eventuali variazioni durante la corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito della Florida, ricavato nella zona dell’ Hard Rock Stadium, si prevede una giornata particolarmente incerta e aperta a qualsiasi risultato. Il regolare svolgimento della corsa, infatti, potrebbe essere condizionata dall’arrivo di una perturbazione. Nelle qualifiche che hanno definito lo schieramento di partenza del GP odierno, Kimi Antonelli ha suonato la carica, conquistando la sua terza pole-position consecutiva. Il pilota italiano della Mercedes ha eguagliato il primato di Ayrton Senna e di Michael Schumacher, capaci di fare il tris dopo aver conquistato la loro p.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: la pioggia potrebbe scompaginare le carte

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LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli in pole, Leclerc in seconda fila. La griglia di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 23.14 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buonanotte. Un saluto sportivo. oasport.it

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