Alle 19:00 si svolgerà la partenza del Gran Premio di Miami 2026 di Formula 1, con le condizioni meteo che indicano possibili piogge durante la gara. La sessione di qualifiche si è conclusa pochi minuti fa, con alcune squadre che hanno già iniziato a prepararsi per la corsa. La Ferrari, che all'inizio della stagione sembrava avere un vantaggio netto, si presenta in griglia con alcune incognite legate alle performance e alle condizioni della pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.57 Attenzione alla Ferrari in partenza, anche se sembra aver perso il nettissimo vantaggio che aveva ad inizio stagione in questo fondamentale. 18.54 Abbiamo visto in questo avvio di stagione la Mercedes può fare la differenza quando ha pista libera. Ma già dal Giappone ha invece iniziato a fare più fatica quando si è trattato di sorpassare nel traffico. 18.53 Saranno 57 i giri da percorrere. 18.52 Sarà una gara molto lunga. Potrebbe arrivare la pioggia strada facendo. 18.51 Riuscirà Antonelli a risolvere il tallone d’Achille della partenza? LA GRIGLIA DI PARTENZA 18.50 1o’ al via! 18.49 Charles Leclerc cercherà di puntare sulla partenza della sua Rossa, per mettere pressione ai suoi avversari.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia attesa durante la gara. Tra poco la partenza

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