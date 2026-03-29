LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | tra poco la partenza in ritardo

Tra pochi minuti prenderà il via il Gran Premio di Giappone 2026 di Formula 1, con la partenza che è stata posticipata rispetto all’orario previsto. La gara sarà composta da 53 giri, e la griglia di partenza è stata appena annunciata. La sessione di partenza e le qualifiche si sono concluse poco fa, e i dettagli sulla posizione dei piloti sono disponibili aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.59 Saranno 53 i giri da percorrere. 6.57 La griglia di partenza: 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 2. George Russell (Mercedes) 3. Oscar Piastri (McLaren) 4. Charles Leclerc (Ferrari) 5. Lando Norris (McLaren) 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 7. Pierre Gasly (Alpine) 8. Isack Hadjar (Red Bull Racing) 9. Gabriel Bortoleto (Audi) 10. Arvid Lindbland (Racing Bulls) 11. Max Verstappen (Red Bull) 12. Esteban Ocon (Haas) 13. Nico Hulkenberg (Audi) 14. Liam Lawson (Racing Bulls) 15. Franco Colapinto (Alpine) 16. Carlos Sainz (Williams) 17. Alexander Albon (Williams) 18. Oliver Bearman (Haas) 19. Sergio Perez (Cadillac) 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza (in ritardo) Articoli correlati LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: tra poco la prima sessione di prove libereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE... LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: tra poco la FP2, Ferrari in cerca di risposte. Mercedes riferimentoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 06. Tutto quello che riguarda LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA tra... Temi più discussi: F1 Gp del Giappone: dove vederlo in diretta tv e streaming; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri davanti ad Antonelli. Preoccupa il distacco Ferrari; F1 GP Giappone: gli orari e dove vedere la gara di Suzuka in tv e streaming; +#*?[calcio=] Streaming: F1 Gp Giappone 2026 in diretta streaming Gratis 29 marzo 2026. LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: definito il nuovo orario di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.27 Definito il nuovo orario. La gara del GP del Giappone partirà alle 7.10. Dunque 10 minuti di ritardo. 6.16 ... oasport.it Diretta Live Gp Giappone di F1 a Suzuka: Antonelli in pole per il bis, Leclerc 4° e Hamilton 6° da podioIl racconto in diretta del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Semafori spenti alle 7.00 di domenica 29 marzo 20 ... sport.virgilio.it F1, GP del Giappone: Alle 7.00 la gara. #F1 #Formula1 #JapaneseGP #GPdelGiappone #Suzuka #KimiAntonelli #Antonelli #MercedesF1 #PolePosition #MotorsportAntonelli su Mercedes conquista la 2ª pole in carriera rainews.it/maratona/2026/… x.com Buongiorno a tutti, verso metà aprile partirò per il Giappone. All’interno mi sposterò in treno tra una città e l’altra, e volevo chiedere un paio di informazioni a chi ha fatto un’esperienza simile: - è meglio comprare i biglietti in anticipo on line oppure si trovano se - facebook.com facebook