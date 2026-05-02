Benvenuti alla cronaca in tempo reale della seconda giornata del Gran Premio di Miami 2026, seconda tappa del campionato mondiale di Formula 1. L’evento si svolge sul circuito di Miami e prevede la disputa della Sprint, con diversi piloti impegnati in battaglie per le prime posizioni. Tra i protagonisti ci sono Antonelli, Norris e Leclerc, che cercano di migliorare le proprie posizioni in vista della gara principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito della Florida, ricavato nella zona dell’ Hard Rock Stadium, si prevede un day-2 particolarmente incerto e aperto a qualsiasi risultato. Il day-1 ha dato un esito molto preciso e vedremo quale sarà l’evoluzione. Nelle qualifiche che hanno definito lo schieramento di partenza della Sprint Race odierna, la McLaren e Lando Norris hanno suonato la carica. Il campione del mondo in carica ha ottenuto la pole, a precedere la Mercedes di Kimi Antonelli e l’altra monoposto di Woking guidata dall’australiano Oscar Piastri.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida Norris, Leclerc per la rimonta nella Sprint

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