LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | Leclerc al comando Antonelli superato da Norris

Durante il Gran Premio di Miami 2026 di Formula 1, le vetture sono scese in pista per la gara in diretta. Charles Leclerc si trova in testa alla corsa, mentre Antonio Antonelli è stato superato da Lando Norris. Al settimo giro, si è verificato un incidente coinvolgendo Pierre Gasly, che ha tamponato le barriere con la parte posteriore della vettura e ha avuto un impatto con Lawson.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ed ecco l’incidente di Gasly: LAP 757 Gasly is also in the wall, with the rear of his car resting on the barriers! The replay shows his Alpine has rolled in a collision with Lawson #F1 #MiamiGP pic.twitter.comOGpGxNOZZv — Formula 1 (@F1) May 3, 2026 8° giro57 Leclerc è stato molto scaltro in partenza. Ha intuito che Antonelli e Verstappen stavano finendo lunghi in frenata e, mantenendo una traiettoria più interna, si è ritrovato in testa. C’è stato un contatto tra Leclerc e Verstappen, ma non è sotto investigazione. L’incidente di Hadjar. LAP 657 SAFETY CAR Hadjar is into the wall, and he’s fuming in the cockpit! #F1 #MiamiGP pic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Leclerc al comando, Antonelli superato da Norris Notizie correlate LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida Norris, Leclerc per la rimonta nella SprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Miami, tappa del... Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco la Sprint. Antonelli sfida Norris, Leclerc può rimontare Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, cambia l’orario della gara; DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Sprint Race [TEMPI E COMMENTO]; DIRETTA F1 | GP Miami: Live Prove Libere 1 [TEMPI E COMMENTO]; F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orario gara, programma, streaming, differita TV8. DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Gara [TEMPI E FOTO]Diretta F1 - Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Miami dove, a partire dalle 19, si spegneranno i semafori che daranno il via alla gara (meteo permettend ... f1grandprix.motorionline.com F1 diretta Gp Miami: segui la gara di Antonelli, Leclerc e Hamilton LIVETanta incertezza in Florida: la partenza è stata anticipata per evitare un temporale ma sarà comunque una corsa sul bagnato. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Messi getting in Antonelli's Mercedes in Miami x.com Allerta meteo a Miami: la gara di F1 anticipata per rischio temporali. Antonelli parte dalla pole facebook