Tra pochi minuti prende il via la gara Sprint del Gran Premio di Miami 2026, con i piloti pronti a scattare dalla griglia di partenza. In questo momento, la classifica vede Norris in pole position, seguito da Antonelli e altri piloti di rilievo. La competizione si prospetta intensa, con alcuni piloti che cercano di recuperare posizioni importanti, tra cui Leclerc, che potrebbe sfruttare questa occasione per risalire la classifica.

17.34 Alle 17.45 verrà effettuato un minuto di raccoglimento per ricordare Alex Zanardi. 17.32 Saranno 19 i giri da percorrere della Sprint, mentre domani in gara saranno 57. 17.25 Buon pomeriggio, amici di OA Sport, e benvenuti alla Diretta Live della Sprint del GP di Miami 2026. Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito della Florida, ricavato nella zona dell’Hard Rock Stadium, si prevede un day-2 particolarmente incerto e aperto a qualsiasi risultato. Il day-1 ha dato un esito molto preciso e vedremo quale sarà l’evoluzione. Nelle qualifiche che hanno definito lo schieramento di partenza della Sprint Race odierna, la McLaren e Lando Norris hanno suonato la carica.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco la Sprint. Antonelli sfida Norris, Leclerc può rimontare

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