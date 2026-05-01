LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | iniziano le qualifiche per la Sprint SQ1 con gomme medie
Alle 22.39, la prima sessione di qualifiche per la Sprint al Gran Premio di Miami 2026 si conclude con Norris al primo posto, davanti a Leclerc di 0.567 secondi. Piastri si posiziona in seconda posizione, anche se non viene specificato il suo tempo. La sessione è stata condotta con gomme medie e ha dato indicazioni sui tempi dei piloti nelle qualifiche. La sessione è terminata poco prima di questa aggiornamento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.39 Norris al comando con 0.567 su Leclerc. Piastri secondo a 0.446. 22.39 Norris è il più veloce nei primi due intermedi. Verstappen è rientrato ai box. 22.37 Chiaramente ora i tempi andranno migliorando: i piloti hanno benzina per rimanere in pista sino al termine della sessione. 22.36 Antonelli è secondo a soli 22 millesimi da Leclerc. 3° Hamilton a 0.352, 4° Verstappen a mezzo secondo. 22.35 1’29?290 per Leclerc. Le bandiere gialle hanno invece costretto Norris e Piastri ad alzare il piede. 22.35 Leclerc più veloce di Norris al primo intermedio di un paio di decimi. Stroll fermo all’ultima curva: bandiere gialle.🔗 Leggi su Oasport.it
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