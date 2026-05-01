LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | Leclerc tallona Norris in SQ1 più indietro le Mercedes

Le qualifiche del Gran Premio di Miami del 2026 sono cominciate con i primi piloti sul circuito. Leclerc si è avvicinato a Norris durante la prima sessione di qualifiche, mentre le Mercedes si sono posizionate più indietro rispetto ad altri concorrenti. La seconda sessione di qualifiche è iniziata alle 22.49, con Antonelli e Russell tra i primi a scendere in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.49 Antonelli e Russell i primi a scendere in pista. 22.49 Iniziata la SQ2. 22.48 I piloti eliminati in SQ1: ELIMINATED IN SQ1 Lawson Ocon Perez Bottas Alonso Stroll #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.comTUzyD50a40 — Formula 1 (@F1) May 1, 2026 22.46 Adesso SQ2: 10 minuti di durata, obbligo di gomme medie e altri sei piloti da eliminare. 22.45 Prosegue l’avvio di stagione da incubo della Aston Martin. Questa volta il genio Adrian Newey sembra aver toppato il progetto: capita anche ai migliori. 22.44 La classifica finale della SQ1: 1 Lando Norris – McLaren – 1:28.723 2 Charles Leclerc – Ferrari – +0.010 3 Oscar Piastri – McLaren – +0.🔗 Leggi su Oasport.it

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