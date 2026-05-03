LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale! Leclerc crolla nel finale

Nella gara di Formula 1 a Miami, il pilota ha conquistato la vittoria e aumentato il vantaggio nel campionato mondiale. Nel corso della corsa, il pilota di un team italiano ha ottenuto il miglior risultato, mentre il suo avversario principale ha avuto un calo nel finale. La gara si è conclusa alle 20.55, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per gli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 20.55 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 20.54 Adesso altra pausa di tre settimane.La prossima gara sarà il GP del Canada il 24 maggio. Lì la Mercedes porterà aggiornamenti importanti. 20.53 La classifica costruttori: 1 Mercedes 180 2 Ferrari 112 3 McLaren 94 4 Red Bull Racing 30 5 Alpine 21 6 Haas F1 Team 18 7 Racing Bulls 14 8 Williams 5 9 Audi 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0 20.51 Attenzione: è stato notato dai commissari che Leclerc ha tagliato più volte la pista e potrebbe aver tratto vantaggio. 20.50 La...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale! Leclerc crolla nel finale Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale! Beffa finale per Leclerc Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Leclerc nel Q1, Piastri si salva in extremis Panoramica sull’argomento Temi più discussi: DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Sprint Race [TEMPI E COMMENTO]; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, cambia l’orario della gara; DIRETTA F1 | GP Miami: Live Prove Libere 1 [TEMPI E COMMENTO]; F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orario gara, programma, streaming, differita TV8. LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale! Leclerc crolla nel finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA 20.55 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. oasport.it DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Gara [TEMPI E FOTO]Diretta F1 - Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Miami dove, a partire dalle 19, si spegneranno i semafori che daranno il via alla gara (meteo permettend ... f1grandprix.motorionline.com ! Vince ancora Antonelli, anche a Miami l’italiano arriva davanti a tutti: 2° Norris, 3° posto per Piastri, 6° Leclerc e 7° Hamilton #F1 #GPMiami #Antonelli x.com Gp di Miami, caos in partenza poi due incidenti spettacolari. Leclerc al comando - facebook.com facebook