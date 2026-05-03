LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale! Beffa finale per Leclerc

Durante il Gran Premio di Miami del 2026, il pilota Antonelli ha conquistato la vittoria e ha aumentato il vantaggio in classifica mondiale. Nel corso della gara, Leclerc ha subito due sorpasse negli ultimi giri, prima da Russell e poi da Verstappen, che hanno determinato il risultato finale. La corsa si è conclusa con un colpo di scena negli ultimi metri, lasciando il pubblico con un finale imprevedibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 Leclerc viene superato alla penultima curva da Russell e all’ultima da Verstappen. Chiude sesto! Un problema tecnico, probabilmente all’ala, lo ha colto al 56° giro. 20.38 KIMI ANTONELLI VINCE IL GP DI MIAMI! E’ il primo della storia a riuscirci partendo dalla pole! 57° giro57 Testacoda per Leclerc! Problemi tecnici! Procede molto lentamente. 57° giro57 Problema con l’ala per Leclerc: viene sverniciato da Piastri proprio all’inizio dell’ultima tornata. 56° giro57 Leclerc protegge l’interno, sta dando tutto con una macchina inferiore a causa del motore. 56° giro57 Tre secondi tra Antonelli e Norris! 56° giro57 Leclerc deve difendersi da Piastri, è durissima.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale! Beffa finale per Leclerc Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Leclerc nel Q1, Piastri si salva in extremis LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: warning per Antonelli, Leclerc ha ripreso PiastriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16° giro/19 Era in scia…Nel primo settore Piastri ha guadagnato 8 decimi sul ferrarista…Fa la differenza... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Sprint Race [TEMPI E COMMENTO]; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, cambia l’orario della gara; DIRETTA F1 | GP Miami: Live Prove Libere 1 [TEMPI E COMMENTO]; F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orario gara, programma, streaming, differita TV8. LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli col fantasma dei track-limits e Norris in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52° giro/57 Antonelli doppia Bortoleto. 52° giro/57 Leclerc mantiene 19 su Leclerc. Non può permettersi ... oasport.it DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Gara [TEMPI E FOTO]Diretta F1 - Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Miami dove, a partire dalle 19, si spegneranno i semafori che daranno il via alla gara (meteo permettend ... f1grandprix.motorionline.com Gp di Miami, caos in partenza poi due incidenti spettacolari. Leclerc al comando - facebook.com facebook Messi getting in Antonelli's Mercedes in Miami x.com