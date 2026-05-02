LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | warning per Antonelli Leclerc ha ripreso Piastri

Durante il sedicesimo giro del Gran Premio di Miami, si è registrato un sorpasso tra due piloti in lotta per le posizioni di testa. Piastri, alla guida di una McLaren, ha ottenuto un miglioramento di circa otto decimi rispetto al ferrarista, grazie all’efficienza aerodinamica della vettura. Nel frattempo, Antonelli ha ricevuto un avviso di warning, mentre Leclerc è riuscito a recuperare posizioni e si è avvicinato al pilota davanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16° giro19 Era in scia.Nel primo settore Piastri ha guadagnato 8 decimi sul ferrarista.Fa la differenza l’aerodinamica della McLaren. 16° giro19 Leclerc è in scia a Piastri! 16° giro19 La classifica aggiornata: 1 Lando Norris (McLaren) – Leader 2 Oscar Piastri (McLaren) +3.323 3 Charles Leclerc (Ferrari) +4.207 4 Kimi Antonelli (Mercedes) +7.935 5 George Russell (Mercedes) +10.544 6 Max Verstappen (Red Bull Racing) +13.181 7 Lewis Hamilton (Ferrari) +16.077 8 Pierre Gasly (Alpine) +22.945 9 Franco Colapinto (Alpine) +26.767 10 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +27.225 11 Gabriel Bortoleto (Audi) +37.579 12 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +42.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: warning per Antonelli, Leclerc ha ripreso Piastri Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Piastri precede Antonelli e Hamilton, Leclerc 5° Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Leclerc precede Piastri e Hamilton, poi Antonelli Altri aggiornamenti Temi più discussi: DIRETTA F1 | GP Miami: Live Prove Libere 1 [TEMPI E COMMENTO]; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: si ricomincia, tante novità per la Ferrari; GP Miami 2026: orari TV e dove vedere la F1; Formula 1, GP Miami 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming. F1 GP Miami LIVE, la gara sprint e qualifiche in diretta: Norris leader della Sprint Race Leclerc terzoLe qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: Lando Norris in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche ... fanpage.it DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Sprint Race [TEMPI E COMMENTO]Diretta F1 Miami - Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Miami dove alle 18 si disputerà la Sprint Race del Gran Premio di Miami. Prima di dedicarci alla c ... f1grandprix.motorionline.com Da BBC a Clarin, tutta la stampa mondiale omaggia Alex Zanardi. La F1 a Miami osserva un minuto di silenzio - facebook.com facebook #F1 diretta Miami: segui la Sprint Race di #Antonelli, #Leclerc e #Hamilton LIVE x.com