Durante il GP di Miami 2026, il pilota Antonelli si trova in testa dopo il pit-stop, mentre Norris continua a spingere senza sosta. Al 35° giro, Piastri supera Russell all’interno del rettilineo e si piazza in quinta posizione. La gara è caratterizzata da continui sorpassi e strategie di sosta che influenzano la classifica, con i piloti che cercano di ottenere il miglior risultato possibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35° giroPiastri infila all’interno Russell in fondo al rettilineo ed è quinto. 35° giro57 Bagarre tra Russell e Piastri. Leclerc non guadagna più di tanto: 7?3 da Verstappen. 34° giro57 Norris a 1?2 da Antonelli. Una gara di grande tensione per il giovane pilota italiano. 33° giro57 Russell in crisi: sta per venire attaccato anche da Piastri. Volano le McLaren. 33° giro57 Leclerc si trova a 8? dal podio virtuale di Verstappen. Ma le gomme del ferrarista sono più fresche di 15 giri. 33° giro57 La sosta molto anticipata, effettuata in regime di Safety Car, ha pagato per Verstappen. Da ottavo si è ritrovato in terza posizione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli in testa dopo il pit-stop, Norris non dà tregua

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