LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | Antonelli col fantasma dei track-limits e Norris in rimonta

Durante il Gran Premio di Miami del 2026, la corsa è ancora aperta con Antonelli in testa e Norris che cerca di recuperare. Al momento, Antonelli mantiene un margine di circa 1,9 secondi su Norris, con un ulteriore allungo di Antonelli nel 54° giro. La gara prosegue con emozioni e tensioni, mentre i piloti affrontano i limiti dei tracciati e le sfide del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54° giro57 Altro allungo di Antonelli: 2?2 su Norris. 53° giro57 Restano 1?9 di vantaggio per Antonelli. 52° giro57 Antonelli doppia Bortoleto. 52° giro57 Leclerc mantiene 1?9 su Leclerc. Non può permettersi sbavature. 51° giro57 Serie di doppiaggi per Antonelli. Russell si porta a 3?8 da Verstappen. 51° giro57 Ricordiamo che ci sono 2 track-limits che pendono su Antonelli. 51° giro57 Antonelli porta a 2 secondi il margine su Norris. Attenzione a Piastri che si porta a 2?2 da Leclerc per il podio. 50° giro57 Comunque finisca, la McLaren fa paura. In un mese ha completamente colmato il gap da Mercedes, che però porterà degli aggiornamenti in Canada.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli col fantasma dei track-limits e Norris in rimonta Notizie correlate LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida Norris, Leclerc per la rimonta nella SprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Miami, tappa del... LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Leclerc al comando, Antonelli superato da NorrisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ed ecco l’incidente di Gasly: LAP 7/57 Gasly is also in the wall, with the rear of his car resting on the... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Sprint Race [TEMPI E COMMENTO]; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, cambia l’orario della gara; DIRETTA F1 | GP Miami: Live Prove Libere 1 [TEMPI E COMMENTO]; F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orario gara, programma, streaming, differita TV8. LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli col fantasma dei track-limits e Norris in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52° giro/57 Antonelli doppia Bortoleto. 52° giro/57 Leclerc mantiene 19 su Leclerc. Non può permettersi ... oasport.it DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Gara [TEMPI E FOTO]Diretta F1 - Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Miami dove, a partire dalle 19, si spegneranno i semafori che daranno il via alla gara (meteo permettend ... f1grandprix.motorionline.com Gp di Miami, caos in partenza poi due incidenti spettacolari. Leclerc al comando - facebook.com facebook Messi getting in Antonelli's Mercedes in Miami x.com