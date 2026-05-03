LIVE Eczacibasi-Vakifbank 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra di Bregoli avanti nel terzo set 13-11

Nel corso della partita di volley femminile valida per la Champions League 2026, il Vakifbank ha vinto il secondo set contro l’Eczacibasi con un punteggio di 16-17, dopo essere stato in svantaggio. La squadra di Bregoli ha conquistato il terzo set, portandosi avanti 13-11. Durante lo svolgimento del match si sono verificati alcuni errori al servizio, tra cui uno da parte del Vakifbank. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

15-15 Che azioneeeeeeeeee! Esce la diagonale di Plummer da zona 4 ma quante difese! 21-25 Boskoviiiiiiiiiiiiiic! Vincente da zona 2 e il Vakifbank va sul 2-0! Nei momenti decisivi, al momento non c’è partita 20-25 Lo chiude Boskovic con un mano out da zona 2! Un Vakif che ha vacillato nella parte centrale del primo set ma che ha sempre avuto il controllo sulla situazione. 0-1 18.58: Attorno a loro, il VakifBank potrà contare su elementi di grande esperienza come Cansu Ozbay in regia e il tandem centrale formato da Zehra Gunes e Chiaka Ogbogu, oltre all’apporto offensivo di Markova. L’Eczacibasi risponderà con la fisicità e l’energia di Karakurt, la solidità di Sinead Jack-Kisal, la distribuzione di Elif Sahin e il contributo di giocatrici come Kathryn Plummer, Dana Rettke e Yaprak Erkek.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Eczacibasi-Vakifbank 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra di Bregoli avanti nel terzo set, 13-11 Novara vs VakifBank | Full Match | CEV Champions League Volley 2023 Notizie correlate LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: turche avanti nel terzo set, 8-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-24 Diagonale di Lanier da zona 4 21-24 Vincente Cazaute da zona 4 21-23 Vincente Egonu da zona 2 20-23... LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: turche avanti anche nel quarto set, 8-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19-23 Mano out Markova da zona 4 19-22 Oit Lanier da zona 4. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Eczacibasi-Vakifbank oggi, Finale Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Finale | Vak?fBank Istanbul - Eczac?ba?? Dynavit Istanbul in Diretta Streaming | DAZN IT; Eczacibasi-Scandicci 3-2: rivivi il LIVE della semifinale; Dove vedere in tv VakifBank-Eczacibasi, Finale Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming. DIRETTA | VakifBank Eczacibasi (risultato 2-0) video streaming tv: super Boskovic! (Champions League volley)Diretta VakifBank Eczacibasi streaming video tv: è un epilogo con derby turco quello con la finale di volley Champions League al femminile. ilsussidiario.net LIVE Eczacibasi-Vakifbank 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra di Guidetti vince il primo set, 20-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Champions League di volley femminile 2025-2026, tra ... oasport.it SCONFITTA PER SCANDICCI Le ragazze di mister Gaspari non riescono a centrare la seconda finale consecutiva: vittoria in quattro set per Eczacibasi che adesso si giocherà il titolo in finale contro VakifBank - facebook.com facebook ULTIM'ORA VOLLEY F. Champions League, Eczacibasi-Scandicci 3-2 Sarà derby turco in finale contro il VakifBank #Scandicci sfiderà #Conegliano per il 3°-4° posto #SkySport #Volley x.com